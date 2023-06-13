Уровень подтопления в Херсонской области после подрыва дамбы снизился до 2,7 метра

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"Сохраняется тенденция на спад уровня воды. По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2,7 метра, что на 27 сантиметров меньше, чем вчера вечером", - сказал Прокудин.

Детали

"На правобережье подтопленными остаются 3600 домов в 31 населенном пункте. В течение прошлого дня вода отошла от 200 домов. К сожалению, есть погибшие, вчера в Херсоне обнаружили тела двух утопленников - неизвестной женщины и 50-летнего мужчины. Сейчас известно о 10 погибших (в Херсонской области - ред.) из-за подрыва Каховской ГЭС, еще 20 получили ранения, без вести пропавшими считаются 42 человека", - сообщил глава ОВА.

Продолжается спасательная операция, отметил он.

"Из подтопленных городов, поселков и сел уже удалось спасти 2757 человек, среди них 263 ребенка и 77 маломобильных лиц", - указал Прокудин.

"Левый берег - ситуация продолжает оставаться чрезвычайно критической, там под водой 17 населенных пунктов, и ни в одном из них россия не спешит спасать людей, которые из-за них оказались в смертельной опасности. Мы же делаем все возможное, чтобы спасти наших людей оттуда. На данный момент с левобережья удалось вывезти 133 человека", - сообщил глава ОВА.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Была угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.