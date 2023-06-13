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Уровень подтопления в Херсонской области после подрыва дамбы снизился до 2,7 метра

Киев • УНН

 • 1097779 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Средний уровень подтопления в Херсонской области после повышения уровня воды из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на сегодняшнее утро снизился еще на 27 сантиметров - до 2,7 метра. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в видеообращении, пишет УНН.

Уровень подтопления в Херсонской области после подрыва дамбы снизился до 2,7 метра

Цитата

"Сохраняется тенденция на спад уровня воды. По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2,7 метра, что на 27 сантиметров меньше, чем вчера вечером", - сказал Прокудин.

Детали

"На правобережье подтопленными остаются 3600 домов в 31 населенном пункте. В течение прошлого дня вода отошла от 200 домов. К сожалению, есть погибшие, вчера в Херсоне обнаружили тела двух утопленников - неизвестной женщины и 50-летнего мужчины. Сейчас известно о 10 погибших (в Херсонской области - ред.) из-за подрыва Каховской ГЭС, еще 20 получили ранения, без вести пропавшими считаются 42 человека", - сообщил глава ОВА.

Продолжается спасательная операция, отметил он.

"Из подтопленных городов, поселков и сел уже удалось спасти 2757 человек, среди них 263 ребенка и 77 маломобильных лиц", - указал Прокудин.

"Левый берег - ситуация продолжает оставаться чрезвычайно критической, там под водой 17 населенных пунктов, и ни в одном из них россия не спешит спасать людей, которые из-за них оказались в смертельной опасности. Мы же делаем все возможное, чтобы спасти наших людей оттуда. На данный момент с левобережья удалось вывезти 133 человека", - сообщил глава ОВА.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Была угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

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