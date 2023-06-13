Заборони на Херсонщині розширюють: торкнеться в'їзду, пляжів, продажу алкоголю і риби
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Херсонській області для ліквідації наслідків підтоплення після підриву Каховської ГЕС, розширюють заборони та обмеження, які зокрема торкнуться в'їзду до населених пунктів, відпочинку, продажу алкоголю, риби та інших біоресурсів, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"Провів засідання Ради оборони Херсонщини. Першочергові питання – ліквідації наслідків підриву росією Каховської ГЕС, захист людей, а також підтримка наших військових. Ухвалили низку рішень, необхідних для збереження правопорядку та стабілізації ситуації в регіоні", - повідомив голова ОВА.
Деталі
Зі слів Прокудіна, відтепер на деокупованих територіях заборонено:
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- В'їзд до населених пунктів, які постраждали через підтоплення. Заборона діятиме до окремого розпорядження;
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- З 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00.
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- Стихійний продаж водних біоресурсів (риба, раки тощо);
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- Проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо. Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.
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- Вʼїзд до мікрорайону Корабел у Херсоні, допоки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Після проведення цих заходів ми відкриємо вʼїзд для громадян, котрі там зареєстровані або винаймають житло. Крім цього, в мікрорайоні встановлюється комендантська година, котра триватиме з 15:00 до 12:00.
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"Жителі Херсонщини, прошу поставитися з розумінням до цих вимушених обмежень та неухильно їх дотримуватися", - наголосив він.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Рівень підтоплення на Херсонщині після підриву дамби знизився до 2,7 метра.