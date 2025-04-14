Забирали под предлогом расходов на топливо, на зарядные устройства: китайские пленные рассказали, как россияне забирали у них деньги

Китайские пленные Чжан Жэньбо и Ван Гуанцзюнь рассказали, что деньги, которые они получали воюя против Украины, забирали россияне под предлогом расходов на топливо, на зарядные устройства.

Об этом они заявили во время пресс-конференции, передает УНН.

Все документы были на русском языке, и как правило коммуникация осуществлялась с помощью жестов, или определенных знаков. Мы точно не знали, сколько должны были получить, мы лишь знали, какие там были разряды: 80 тыс, 160 тыс. 200 тыс. и 260 тыс. российских рублей, но конкретно, какую сумму мы должны были получать, мы этого не знали