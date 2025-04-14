Забирали под предлогом расходов на топливо, на зарядные устройства: китайские пленные рассказали, как россияне забирали у них деньги
Киев • УНН
Китайские пленные рассказали, что россияне забирали их деньги под предлогом расходов на топливо и зарядные устройства. Они надеются, что Пекин поможет с обменом.
Китайские пленные Чжан Жэньбо и Ван Гуанцзюнь рассказали, что деньги, которые они получали воюя против Украины, забирали россияне под предлогом расходов на топливо, на зарядные устройства.
Об этом они заявили во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Все документы были на русском языке, и как правило коммуникация осуществлялась с помощью жестов, или определенных знаков. Мы точно не знали, сколько должны были получить, мы лишь знали, какие там были разряды: 80 тыс, 160 тыс. 200 тыс. и 260 тыс. российских рублей, но конкретно, какую сумму мы должны были получать, мы этого не знали
Жэньбо рассказал, что он получил карту, на которую получал сумму 200 тыс. рублей, однако этой картой фактически не пользовался.
Фактически эти деньги даже вместе с телефоном, на который было установлено отношение, связанное с карточкой, периодически забирали россияне и тратили под предлогом расходов на топливо, на зарядные устройства и тому подобное
Напомним
Граждане Китая, которые были взяты в плен, надеются, что Пекин поможет осуществить обмен между Украиной и россией, и они смогут вернуться на родину.