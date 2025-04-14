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Забирали под предлогом расходов на топливо, на зарядные устройства: китайские пленные рассказали, как россияне забирали у них деньги

Киев • УНН

 • 9208 просмотра

Китайские пленные рассказали, что россияне забирали их деньги под предлогом расходов на топливо и зарядные устройства. Они надеются, что Пекин поможет с обменом.

Забирали под предлогом расходов на топливо, на зарядные устройства: китайские пленные рассказали, как россияне забирали у них деньги

Китайские пленные Чжан Жэньбо и Ван Гуанцзюнь рассказали, что деньги, которые они получали воюя против Украины, забирали россияне под предлогом расходов на топливо, на зарядные устройства.

Об этом они заявили во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Все документы были на русском языке, и как правило коммуникация осуществлялась с помощью жестов, или определенных знаков. Мы точно не знали, сколько должны были получить, мы лишь знали, какие там были разряды: 80 тыс, 160 тыс. 200 тыс. и 260 тыс. российских рублей, но конкретно, какую сумму мы должны были получать, мы этого не знали

- сказал Гуанцзюнь.

Жэньбо рассказал, что он получил карту, на которую получал сумму 200 тыс. рублей, однако этой картой фактически не пользовался.

Фактически эти деньги даже вместе с телефоном, на который было установлено отношение, связанное с карточкой, периодически забирали россияне и тратили под предлогом расходов на топливо, на зарядные устройства и тому подобное

- сказал Жэньбо.

Напомним

Граждане Китая, которые были взяты в плен, надеются, что Пекин поможет осуществить обмен между Украиной и россией, и они смогут вернуться на родину.

Павел Башинский

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