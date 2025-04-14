Забирали під приводом витрат на пальне, на зарядні пристрої: китайські полонені розповіли, як росіяни забирали в них гроші

Китайські полонені Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь розповіли, що гроші, які вони отримували воюючи проти України, забирали росіяни під приводом витрат на пальне, на зарядні пристрої.

Про це вони заявили під час пресконференції, передає УНН.

Всі документи були російською мовою, і як правило комунікація здійснювалася за допомогою жестів, або певних знаків. Ми точно не знали, скільки мали б отримати, ми лише знали, які там були розряди: 80 тис, 160 тис. 200 тис. та 260 тис. російських рублів, але конкретно, яку суму ми мали отримувати, ми цього не знали