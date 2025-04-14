Забирали під приводом витрат на пальне, на зарядні пристрої: китайські полонені розповіли, як росіяни забирали в них гроші
Київ • УНН
Китайські полонені розповіли, що росіяни забирали їхні гроші під приводом витрат на пальне та зарядні пристрої. Вони сподіваються, що Пекін допоможе з обміном.
Китайські полонені Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь розповіли, що гроші, які вони отримували воюючи проти України, забирали росіяни під приводом витрат на пальне, на зарядні пристрої.
Про це вони заявили під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Всі документи були російською мовою, і як правило комунікація здійснювалася за допомогою жестів, або певних знаків. Ми точно не знали, скільки мали б отримати, ми лише знали, які там були розряди: 80 тис, 160 тис. 200 тис. та 260 тис. російських рублів, але конкретно, яку суму ми мали отримувати, ми цього не знали
Ренбо розповів, що він він отримав карту, на яку отримував суму 200 тис. рублів, проте цією картою фактично не користувався.
Фактично ці гроші навіть разом з телефоном, на який було встановлено стосунок, пов'язаний з карткою, періодично забирали росіяни і витрачали під приводом витрат на пальне, на зарядні пристрої і таке інше
Нагадаємо
Громадяни Китаю, які були взяті в полон, сподіваються, що Пекін допоможе здійснити обмін між Україною та росією, і вони зможуть повернутися на батьківщину.