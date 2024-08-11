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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки произошло 71 боевое столкновение - Генштаб ВСУ

За сутки произошло 71 боевое столкновение - Генштаб ВСУ

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 20:02  •  24686 просмотра

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За сутки произошло 71 боевое столкновение. Оккупанты нанесли 4 ракетных, 45 авиационных ударов и осуществили почти 2300 обстрелов позиций ВСУ, используя различные типы вооружения.

С начала суток произошло 71 боевое столкновение, оккупанты нанесли четыре ракетных удара, применив 15 ракет, 45 авиационных ударов 62 КАБами, 229 ударов дронами-камикадзе и осуществили почти 2300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении захватчики в течение дня осуществили три атаки вблизи Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отбили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отражали четыре атаки в районе Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки, до сих пор продолжается одно боестолкновение, ситуация контролируемая.

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу, в настоящее время идет три боестолкновения.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали шесть штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. До сих пор в трех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении имели место пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра, Клещеевки и Ивановского, четыре попытки противника потеснить наши подразделения оказались тщетными, продолжается бой вблизи Часового Яра. Ситуация контролируемая.

При поддержке авиации, враг четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня, оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк. Две атаки отбиты нашими защитниками, две - продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новогродовка, Гродовка, Желанное, Орловка и Николаевка наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Девять боестолкновений продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. По предварительным данным за сегодня враг потерял более 250 ликвидированными и ранеными, также украинскими военнослужащими уничтожено три артиллерийские системы, боевую бронированную машину, РСЗО, три автомобиля и единица специальной техники. Кроме того, один танк и артсистема врага были  существенно повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается два боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районе Константиновки. Подразделения Сил обороны отбили одну атаку, продолжается бой.

На Времовском направлении в настоящее время оккупанты атакуют в направлении Водяного. Ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Малой Токмачки, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили две атаки российских захватчиков.

Окупанти основні зусилля зосередили у напрямках Воздвиженки, Желанного, Карлівки та Гродівки: Генштаб про ситуацію на фронті8 августа 2024, 05:38 • 24692 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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