Оккупанты основные усилия сосредоточили в направлениях Воздвиженки, Желанного, Карловки и Гродовки: Генштаб о ситуации на фронте

На фронте за прошедшие сутки состоялось 96 боевых столкновений. Активнее всего враг и в дальнейшем действует на Покровском направлении, где состоялась почти треть его наступательных действий. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 8 августа, передает УНН.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 110 КАБ. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 114 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, а также поразили два средства ПВО, семь средств РВиА и два склада с боеприпасами оккупантов.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харковском направлении количество атак за сутки возросло до трех. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении состоялось пять попыток россиян продвинуться вблизи Петропавловки, Колесниковки и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку Новосергиевки, Макеевки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз - все свои усилия сосредоточили вблизи Часового Яра. Там же нанесли два авиаудара НАРами.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецка. По Торецку и прилегающих к нему территориях российский агрессор нанес 19 авиаударов - сбросил более трех десятков управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники отбили 28 штурмовых действий в районах десяти различных населенных пунктов. Воздвиженка, Желанное, Карловка и Гродовка - основные направления сосредоточения усилий оккупантов. При поддержке авиации, россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак возле Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.

На Времовском направлении российские войска предприняли две попытки продвижения со стороны Владимировки.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в районе Роботино.

На Приднепровском направлении все четыре атаки захватчиков не имели успеха.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наносит авиаудары.

"Наши воины активными действиями и в дальнейшем истощают боевой потенциал врага на линии боевого соприкосновения и в тылу", - указали в Генштабе.

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