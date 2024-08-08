Еще плюс 1140 оккупантов и 9 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 587 510 человек личного состава и 8431 танк.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 587 510 человек, 8431 танк и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 587 510 (+1140) человек,
- танков - 8431 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 16332 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 16487 (+36) ед,
- РСЗВ - 1142 (+4) ед,
- средства ППО - 914 (+4) ед,
- самолетов - 366 (+1) ед,
- вертолетов - 327 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13293 (+81),
- крылатые ракеты - 2424 (+3),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22285 (+59) ед,
- специальная техника - 2767 (+8).
Генштаб: уже 54 бої на фронті, ворог активізував авіацію біля прикордоння Сумщини7 августа 2024, 14:09 • 26670 просмотров
Эксклюзив
Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов
Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение
Эксклюзив
НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп
Эксклюзив
Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию - эксперт
Эксклюзив
В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт
Эксклюзив
Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист
Эксклюзив
Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп
Эксклюзив
Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
Эксклюзив