Генштаб: уже 54 боя на фронте, враг активизировал авиацию у пограничья Сумской области

На фронте сегодня произошло уже 54 боя, враг увеличил активность авиации у пограничья Сумской области, почти треть вражеских атак - на Покровском направлении, на Ореховском направлении оккупанты били НАРами - выпустили более 50 ракет, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 7 августа, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего сегодня произошло 54 боевых столкновения. Текущие сутки характеризуются увеличением активности вражеской авиации у приграничных районов Сумской области - в настоящее время враг уже сбросил около тридцати управляемых авиабомб. Бил, в частности, по районам Беловодов, Кияницы, Журавки и ряда других сел и поселков - сообщили в Генштабе.

Также, как указано, от циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты на севере Украины. Среди них - Бачевск, Толстодубово, Кучеровка, Новая Гута, Ромашково и Покровка.

Как сообщается, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении россияне совершили две атаки на оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Тихого и в районе Волчанска. Продолжается бой.

На Купянском направлении враг провел два безуспешных штурма, неподалеку Петропавловки и в сторону Новоосиново.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала одиннадцать раз. Сейчас четыре из них продолжаются в районе Невского и в Серебрянском лесу. Ситуация под контролем.

На Северском направлении в течение дня враг четыре раза пытался продвинуться в районах Верхнекаменского и Переездного. Наши воины три штурма отбили, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении захватчики, при поддержке армейской авиации, совершили одно неудачное штурмовое действие вблизи Часового Яра. Еще один бой до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал в районах Торецка, Пивничного и Нью-Йорка. Два боестолкновения продолжаются. Враг шесть раз бомбил Торецк и дважды бил НАРами, по Нью-Йорку и Курдюмовке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Гродовка, Желанное, Новожеланное и Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили восемь атак, еще девять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении противник четыре раза атаковал вблизи Парасковиевки и Константиновки. Бил неуправляемыми авиаракетами. Бои продолжаются.

На Времовском направлении захватчики дважды пытались прорвать украинскую оборону - безуспешно атаковали со стороны Владимировки.

На Ореховском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили. Впрочем, били по районам Лобкового, Пятихаток и Новоандреевки НАРами - выпустили более полусотни ракет.

Приднепровское направление - отражена одна атака врага.

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