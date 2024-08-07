Еще плюс 1230 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 586 370 человек личного состава и 8429 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 586 370 человек, 8429 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 586 370 (+1230) человек,
- танков - 8429 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 16323 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 16451 (+67) ед,
- РСЗО - 1138 (+0) ед,
- средства ППО - 910 (+0) ед,
- самолетов - 365 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13212 (+54),
- крылатые ракеты - 2421 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22226 (+78) ед,
- специальная техника - 2759 (+21).
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