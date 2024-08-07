ВСУ уничтожили вражескую баллистическую ракету над Сумской областью
Киев • УНН
В ночь на 7 августа украинские военные успешно сбили вражескую баллистическую ракету над Сумской областью. Это помогло нейтрализовать угрозу для гражданского населения и инфраструктуры региона.
В ночь на 7 августа подразделения Вооруженных сил Украины успешно уничтожили вражескую баллистическую ракету в небе над Сумской областью. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
Детали
Отмечается, что благодаря профессиональным действиям украинских военных, удалось нейтрализовать угрозу для гражданского населения и инфраструктуры региона.
"В ночь на 7 августа в небе над Сумской областью подразделениями Вооруженных сил Украины было уничтожено вражескую баллистическую ракету. Спасибо нашим Защитникам и Защитницам!", - говорится в сообщении.
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