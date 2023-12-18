За сутки произошло 64 боевых столкновения на фронте - Генштаб

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также - по двум зенитно-ракетным комплексам агрессора. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, 18 декабря, передает УНН.

Детали

Подразделения ракетных войск Украины поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.

Всего за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения на передовой.

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 340 тысяч

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам врага.

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