Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 340 тысяч

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 340 650 человек, 5664 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.23 ориентировочно составили:

- личного состава - около 340 650 (+800) человек,

- танков - 5664 (+9),

- боевых бронированных машин - 10579 (+19),

- артиллерийских систем - 8073 (+3),

- РСЗВ - 919 (+0),

- средств ПВО - 605 (+0),

- самолетов - 324 (+0),

- вертолетов - 324 (+0),

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6163 (+9),

- крылатых ракет - 1596 (+10),

- кораблей/катеров - 22 (+0),

- подводных лодок - 1 (+0),

- автомобильной техники и автоцистерн - 10650 (+14),

- специальной техники - 1170 (+2).

Дополнение

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.