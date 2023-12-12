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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 340 тысяч

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 06:25  •  30623 просмотра

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С 24 февраля 2022 года российские войска понесли примерно 340 650 потерь личного состава и потеряли 5664 танка среди другой военной техники в Украине.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 340 650 человек, 5664 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.23 ориентировочно составили:

-       личного состава - около 340 650 (+800) человек,

-       танков - 5664 (+9),

-       боевых бронированных машин - 10579 (+19),

-       артиллерийских систем - 8073 (+3),

-       РСЗВ - 919 (+0),

-       средств ПВО - 605 (+0),

-       самолетов - 324 (+0),

-       вертолетов - 324 (+0),

-       БПЛА оперативно-тактического уровня - 6163 (+9),

-       крылатых ракет - 1596 (+10),

-       кораблей/катеров - 22 (+0),

-       подводных лодок - 1 (+0),

-       автомобильной техники и автоцистерн - 10650 (+14),

-       специальной техники - 1170 (+2).

Дополнение

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 340 тисяч
General Staff: the number of liquidated occupants exceeded 340 thousand
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