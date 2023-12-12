Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 340 тысяч
Киев • УНН
С 24 февраля 2022 года российские войска понесли примерно 340 650 потерь личного состава и потеряли 5664 танка среди другой военной техники в Украине.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 340 650 человек, 5664 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 340 650 (+800) человек,
- танков - 5664 (+9),
- боевых бронированных машин - 10579 (+19),
- артиллерийских систем - 8073 (+3),
- РСЗВ - 919 (+0),
- средств ПВО - 605 (+0),
- самолетов - 324 (+0),
- вертолетов - 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6163 (+9),
- крылатых ракет - 1596 (+10),
- кораблей/катеров - 22 (+0),
- подводных лодок - 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 10650 (+14),
- специальной техники - 1170 (+2).
Дополнение
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 340 тысяч
С 24 февраля 2022 года российские войска понесли примерно 340 650 потерь личного состава и потеряли 5664 танка среди другой военной техники в Украине.
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