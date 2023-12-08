Украинская ПВО утром уничтожила 14 из 19 российских крылатых ракет - Игнат
Киев • УНН
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что 14 из 19 российских крылатых ракет были уничтожены над территорией Украины
В небе над Украиной сегодня утром уничтожили 14 из 19 запущенных российскими войсками крылатых ракет, сообщил в эфире телемарафона в пятницу спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.
Предварительно, 19 ракет было запущено, крылатых - Х-101 и Х-555. И имеем неплохой результат ПВО - это 14 уничтоженных крылатых ракет. Уничтожены они были в Киевской и Днепропетровской областях
Детали
По его словам, крылатые ракеты Х-101 и Х-555 выпускались, предварительно, из 9 бортов стратегической авиации рф Ту-95, разделившихся на несколько групп.
"Следовали они курсом сначала в Днепр, примерно Днепропетровская область, оттуда часть ракет направилась на Киев, часть ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области", - отметил Игнат.
Напомним
Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по Павлоградскому району в Днепропетровской области, известно об одном погибшем и 4 пострадавших людях.
Российские войска возобновили удары крылатыми ракетами после 79 дней паузы, все ракеты в направлении Киева уничтожены на подлете в столицу, жертв и разрушений не фиксировали.
Украинская ПВО утром уничтожила 14 из 19 российских крылатых ракет - Игнат
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что 14 из 19 российских крылатых ракет были уничтожены над территорией Украины.
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