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Украинская ПВО утром уничтожила 14 из 19 российских крылатых ракет - Игнат

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 07:39  •  11237 просмотра

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Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что 14 из 19 российских крылатых ракет были уничтожены над территорией Украины

В небе над Украиной сегодня утром уничтожили 14 из 19 запущенных российскими войсками крылатых ракет, сообщил в эфире телемарафона в пятницу спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

Предварительно, 19 ракет было запущено, крылатых - Х-101 и Х-555. И имеем неплохой результат ПВО - это 14 уничтоженных крылатых ракет. Уничтожены они были в Киевской и Днепропетровской областях

- сказал Игнат.

Детали

По его словам, крылатые ракеты Х-101 и Х-555 выпускались, предварительно, из 9 бортов стратегической авиации рф Ту-95, разделившихся на несколько групп.

"Следовали они курсом сначала в Днепр, примерно Днепропетровская область, оттуда часть ракет направилась на Киев, часть ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области", - отметил Игнат.

Напомним

Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по Павлоградскому району в Днепропетровской области, известно об одном погибшем и 4 пострадавших людях.

Российские войска возобновили удары крылатыми ракетами после 79 дней паузы, все ракеты в направлении Киева уничтожены на подлете в столицу, жертв и разрушений не фиксировали.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Українська ППО вранці знищила 14 з 19 російських крилатих ракет - Ігнат
Ukrainian air defense destroyed 14 of 19 Russian cruise missiles in the morning - Ignat
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Украинская ПВО утром уничтожила 14 из 19 российских крылатых ракет - Игнат

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