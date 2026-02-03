$42.970.16
16:50 • 2952 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 4258 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 3430 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
11:49 • 14570 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 22150 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 14908 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 23017 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 33471 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 31393 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28672 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Отопление
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Фильм

За сутки предприниматели подали 2 700 заявок на энергопомощь ФОПам - Свириденко

Киев • УНН

 • 100 просмотра

За первые сутки предприниматели подали 2700 заявок на "Энергопомощь ФОП", еще 9000 заявок в процессе оформления. ФОПы 2-3 групп могут получить до 15 000 гривен на генераторы и электроэнергию.

За сутки предприниматели подали 2 700 заявок на энергопомощь ФОПам - Свириденко

За первые сутки предприниматели уже подали 2 700 заявок на "Энергопомощь ФЛП". Еще более 9 000 заявок в процессе оформления. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

Она отметила, что единовременную безвозвратную финансовую помощь до 15 000 гривен могут получить ФЛП 2-3 групп, которые работают в социально важных сферах и обеспечивают людей лекарствами, продуктами и другими базовыми услугами.

Средства можно направить на приобретение или ремонт генераторов и другого энергооборудования, топливо для генераторов или оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений.

Подача заявок происходит онлайн через портал Дія. 

Программа направлена на поддержку малого бизнеса для обеспечения бесперебойной работы в периоды отключений электроэнергии

- отметила Свириденко.

Ольга Розгон

