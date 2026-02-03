За сутки предприниматели подали 2 700 заявок на энергопомощь ФОПам - Свириденко

За первые сутки предприниматели уже подали 2 700 заявок на "Энергопомощь ФЛП". Еще более 9 000 заявок в процессе оформления. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

Она отметила, что единовременную безвозвратную финансовую помощь до 15 000 гривен могут получить ФЛП 2-3 групп, которые работают в социально важных сферах и обеспечивают людей лекарствами, продуктами и другими базовыми услугами.

Средства можно направить на приобретение или ремонт генераторов и другого энергооборудования, топливо для генераторов или оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений.

Подача заявок происходит онлайн через портал Дія.

Программа направлена на поддержку малого бизнеса для обеспечения бесперебойной работы в периоды отключений электроэнергии - отметила Свириденко.

Минюст возобновляет доступ к данным ЕГР: 2,1 млн ФЛП насчитали с начала 2026 года