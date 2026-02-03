$42.970.16
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 4120 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 3346 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
11:49 • 14501 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 22066 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 14876 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 22985 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 33447 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 31377 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28660 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
За добу підприємці подали 2 700 заявок на енергодопомогу ФОПам - Свириденко

Київ • УНН

 • 50 перегляди

За першу добу підприємці подали 2700 заявок на “Енергодопомогу ФОП”, ще 9000 заявок в процесі оформлення. ФОПи 2-3 груп можуть отримати до 15 000 гривень на генератори та електроенергію.

За добу підприємці подали 2 700 заявок на енергодопомогу ФОПам - Свириденко

За першу добу підприємці вже подали 2 700 заявок на "Енергодопомогу ФОП". Ще понад 9 000 заявок в процесі оформлення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Cвириденко, пише УНН.

Деталі

Вона зазначила, що одноразову безповоротну фінансову допомогу до 15 000 гривень можуть отримати ФОПи 2-3 груп, які працюють у соціально важливих сферах і забезпечують людей ліками, продуктами та іншими базовими послугами.

Кошти можна спрямувати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання, пальне для генераторів або оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Подання заявок відбувається онлайн через портал Дія. 

Програма спрямована на підтримку малого бізнесу для забезпечення безперервної роботи у періоди відключень електроенергії

- зазначила Свириденко.

Мін'юст відновлює доступ до даних ЄДР: 2,1 млн ФОПів нарахували з початку 2026 року20.01.26, 10:49 • 2759 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Техніка
Енергетика
Відключення світла
Аптека
Електроенергія
Юлія Свириденко