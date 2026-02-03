За добу підприємці подали 2 700 заявок на енергодопомогу ФОПам - Свириденко

За першу добу підприємці вже подали 2 700 заявок на "Енергодопомогу ФОП". Ще понад 9 000 заявок в процесі оформлення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Cвириденко, пише УНН.

Деталі

Вона зазначила, що одноразову безповоротну фінансову допомогу до 15 000 гривень можуть отримати ФОПи 2-3 груп, які працюють у соціально важливих сферах і забезпечують людей ліками, продуктами та іншими базовими послугами.

Кошти можна спрямувати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання, пальне для генераторів або оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Подання заявок відбувається онлайн через портал Дія.

Програма спрямована на підтримку малого бізнесу для забезпечення безперервної роботи у періоди відключень електроенергії - зазначила Свириденко.

Мін'юст відновлює доступ до даних ЄДР: 2,1 млн ФОПів нарахували з початку 2026 року