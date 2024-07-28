В течение суток, 28 июля, на фронте зафиксировали 73 боевых столкновения. Сегодня враг был самый активный на Покровском направлении. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении россияне совершили три атаки вблизи Глубокого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении враг совершил штурмовое действие неподалеку Новоосиново. Бой продолжается. Также оккупанты бомбили пятью КАБами Петропавловку, Табаевку и Богуславку.

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На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Макеевка, Новосергиевка, Невское, Терны, Новосадово и Торское. Наши защитники отбили пять вражеских атак, семь - до сих пор продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг пять раз атаковал вблизи Спирного и Ивано-Дарьевки. В результате боестолкновений - потерпел поражение.

На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий неподалеку Васюковки, Григорьевки, Часового Яра, Ивановского и Клищеевки. Силы обороны отбили половину атак, еще три боестолкновения - продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Железного, Нью-Йорка, Торецка и Северного. Шесть боев завершены, три - продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли девять авиаударов по Торецку, Щербиновке и Нью-Йорку.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиновое, Ивановка, Прогресс, Желанное, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 16 атак, 12 боестолкновений - продолжаются. Также враг нанес шесть авиаударов по районам Желанного, Ивановки и Новоэкономичного.

На Кураховском направлении войска рф четыре раза атаковали вблизи Красногоровки и Георгиевки. Три боя - завершены, один - продолжается.

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На Времовском направлении до сих пор продолжаются две атаки россиян возле Константиновки. Кроме этого, оккупанты бомбили КАБами территории неподалеку Водяного.

На Гуляйпольском направлении враг штурмует позиции наших защитников в районе населенного пункта Гуляйполе. Бой до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении противник не имел успеха, дважды атакуя оборонительные рубежи украинцев вблизи Малой Токмачки и Новоандреевки. Также россияне выпустили более 50 неуправляемых авиаракет в сторону Лобкового и Каменского.

На других направлениях фронта, как заявили в Генеральном штабе, ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним,

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