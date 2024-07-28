Киев • УНН
Украинские военные нанесли удары по позициям врага на юге, уничтожив 3 склада боеприпасов и пункт управления БпЛА. Враг потерял 115 военных и 28 единиц техники за сутки.
Украинские военные Сил обороны Юга нанесли огневое поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах, в частности уничтожив 3 полевых пункта хранения боеприпасов и пункт управления БпЛА. Сообщает УНН со ссылкой на Силы обороны Юга.
Детали
За последние сутки было зафиксировано снижение численности вражеского персонала на 115 человек, кроме того, враг понес потери в виде 28 единиц вооружения и военной техники, среди которых:
Также было уничтожено 3 полевых склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 1 управленческий пункт для БпЛА, 5 блиндажей, 1 командно-наблюдательный пункт, 3 генератора и 1 наблюдательный пункт.
Напомним
За прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений. Противник нанес 2 ракетных и 74 авиаудара, совершил 4883 обстрела. Украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.