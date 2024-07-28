Украинские военные Сил обороны Юга нанесли огневое поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах, в частности уничтожив 3 полевых пункта хранения боеприпасов и пункт управления БпЛА. Сообщает УНН со ссылкой на Силы обороны Юга.

Детали

За последние сутки было зафиксировано снижение численности вражеского персонала на 115 человек, кроме того, враг понес потери в виде 28 единиц вооружения и военной техники, среди которых:

3 артиллерийских орудия

3 миномёта

5 единиц автомобильной техники

2 разведывательных БпЛА

1 станция радиоэлектронной борьбы- 8 мотоциклов

5 лодок

Также было уничтожено 3 полевых склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 1 управленческий пункт для БпЛА, 5 блиндажей, 1 командно-наблюдательный пункт, 3 генератора и 1 наблюдательный пункт.

Напомним

За прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений. Противник нанес 2 ракетных и 74 авиаудара, совершил 4883 обстрела. Украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.