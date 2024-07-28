Сегодня ночью Сил обороны Украины и СБУ А уже в четвертый раз поразили нефтебазу "Полевая", что в курской области рф. Последствия уточняются. Об этом сообщили в Силах обороны, пишет УНН.

Сегодня ночью нанесен удар по нефтебазе "Полевая", что в Курской области РФ. Так, по информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага. В дальнейшем зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно занялись емкости с нефтепродуктами, - говорится в сообщении.

Детали

Нефтебаза "Полевая" имеет 11 резервуаров с общим объемом 7000 кубических метров и служит, среди прочего, для удовлетворения потребностей вооруженных сил российской Федерации.

Задача была успешно выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины (СБУ), в кооперации с другими элементами сил обороны. Также существует информация о мощных взрывах возле электроподстанции в Курской области.

Детали о последствиях поражения обоих объектов в настоящее время проверяются.

Напомним

В ночь на воскресенье беспилотники атаковали курскую область рф. После атаки вспыхнула нефтебаза в селе Полевая, местные жители слышали взрывы и видели сильное задымление.