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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки ликвидировано 1260 оккупантов, общие потери достигли 670 190

За сутки ликвидировано 1260 оккупантов, общие потери достигли 670 190

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 04:44  •  5963 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за сутки. Уничтожено 1260 военных, 4 танка, 19 БМП и другую технику. Общие потери врага с начала войны достигли 670 190 человек.

В течение последних суток террористы потеряли 1260 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 14.10.24:

- Личный состав: 670 190 (+1260).

- Танки: 8975 (+4).

- Бронированные боевые машины: 17895 (+19).

- Артиллерийские системы: 19421 (+11).

- РСЗВ: 1231.

- Средства ППО: 978.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17009 (+17).

- Крылатые ракеты: 2619.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 26622 (+38).

- Специальная техника: 3437 (+2).

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений, больше всего на Кураховском направлении9 октября 2024, 21:34 • 15502 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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