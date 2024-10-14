За сутки ликвидировано 1260 оккупантов, общие потери достигли 670 190
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за сутки. Уничтожено 1260 военных, 4 танка, 19 БМП и другую технику. Общие потери врага с начала войны достигли 670 190 человек.
В течение последних суток террористы потеряли 1260 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 14.10.24:
- Личный состав: 670 190 (+1260).
- Танки: 8975 (+4).
- Бронированные боевые машины: 17895 (+19).
- Артиллерийские системы: 19421 (+11).
- РСЗВ: 1231.
- Средства ППО: 978.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17009 (+17).
- Крылатые ракеты: 2619.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 26622 (+38).
- Специальная техника: 3437 (+2).
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