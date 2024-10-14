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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За добу ліквідовано 1260 окупантів, загальні втрати сягнули 670 190

Київ • УНН

 • 17371 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати загарбників за добу. Знищено 1260 військових, 4 танки, 19 БМП та іншу техніку. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 670 190 осіб.

За добу ліквідовано 1260 окупантів, загальні втрати сягнули 670 190

Протягом останньої доби терористи втратили 1260 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 14.10.24:

- Особовий склад: 670 190 (+1260).

- Танки: 8975 (+4).

- Броньовані бойові машини: 17895 (+19).

- Артилерійські системи: 19421 (+11).

- РСЗВ: 1231.

- Засоби ППО: 978.

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 329.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 17009 (+17).

- Крилаті ракети: 2619.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 26622 (+38).

- Спеціальна техніка: 3437 (+2).

Генштаб: на фронті відбулося 119 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку10.10.24, 00:34 • 16603 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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