За добу ліквідовано 1260 окупантів, загальні втрати сягнули 670 190
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати загарбників за добу. Знищено 1260 військових, 4 танки, 19 БМП та іншу техніку. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 670 190 осіб.
Протягом останньої доби терористи втратили 1260 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 14.10.24:
- Особовий склад: 670 190 (+1260).
- Танки: 8975 (+4).
- Броньовані бойові машини: 17895 (+19).
- Артилерійські системи: 19421 (+11).
- РСЗВ: 1231.
- Засоби ППО: 978.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 329.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 17009 (+17).
- Крилаті ракети: 2619.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 26622 (+38).
- Спеціальна техніка: 3437 (+2).
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