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За сообщника брата главы ОАСК Вовка внесли залог

За сообщника брата главы ОАСК Вовка внесли залог

Киев  •  УНН

 • 14388 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. За сообщника брата главы ОАСК Вовка - Юрия Донца внесли залог в размере более 2,9 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

Цитата:

"Сегодня физическое лицо внесло за адвоката залог, определенный ему накануне постановлением в полном размере, то есть 2 951 000,00 грн", - сообщила Чемерис.

Детали

Отметим, что ранее сообщалось, что в случае внесения залога на подозреваемого будут положены процессуальные обязанности:

• прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;

• не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда;

• сообщать прокурору, детективу или суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;

• сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу;

• носить электронное средство контроля (браслет).

Что было раньше

ВАКС взял под стражу с возможностью внесения залога в размере более 2 млн грн сообщника брата главы ОАСК Вовка - Юрия Донца.

Суть дела

По информации НАБУ и САП, адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева. Их разоблачили 6 апреля 2021 года.

Их задержали. Во время обысков у задержанных обнаружены предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.

Брата главы ОАСК Павла Вовка - Юрия зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс., отстранили от работы в Службе внешней разведки на период досудебного расследования

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