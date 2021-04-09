Суд арештував з можливістю внесення застави спільника брата голови ОАСК Вовка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 2 млн грн спільника брата голови ОАСК Вовка — Юрія Донця. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
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“Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, розглянувши клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ, застосував до адвоката, який разом з посадовцем СЗРУ (який також є адвокатом) підозрюється у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн 951 тис. гривень”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у разі внесення застави на підозрюваного буде покладено процесуальні обов’язки:
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- прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;
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- не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
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- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;
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- здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
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- носити електронний засіб контролю (браслет).
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Суть справи
За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.
Їх було викрито 6 квітня 2021 року.
Їх затримали. Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.
Брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, погорілого на хабарі у 100 тис. дол, відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування.