Суд арестовал с возможностью внесения залога сообщника брата председателя ОАСК Вовка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд взял под стражу с возможностью внесения залога в размере более 2 млн грн сообщника брата председателя ОАСК Вовка — Юрия Донца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
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“Следственный судья Высшего антикоррупционного суда, рассмотрев ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ, применил к адвокату, который вместе с должностным лицом СВРУ (который также является адвокатом) подозревается в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 951 тыс. гривен”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности:
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- прибывать к детективу, прокурора и суду по первому вызову;
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- не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда;
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- сообщать прокурора, детектива или суд об изменении своего места проживания и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;
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- сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделения Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу;
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- носить электронное средство контроля (браслет).
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Суть дела
По информации НАБУ и САП, адвокаты 100 тыс. долларов США обещали “решить” вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.
Их разоблачили 6 апреля 2021 года.
Их задержали. Во время обысков у задержанных обнаружены предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства — более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей — всего более 130 млн грн.
Брата председателя ОАСК Павла Вовка — Юрия Зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс., отстранили от работы в Службе внешней разведки на период досудебного расследования.