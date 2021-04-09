За спільника брата голови ОАСК Вовка внесли заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. За спільника брата голови ОАСК Вовка — Юрія Донця внесли заставу в розмірі понад 2,9 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.
Цитата:
"Сьогодні фізична особа внесла за адвоката заставу, визначену йому напередодні ухвалою у повному розмірі, тобто 2 951 000,00 грн", - повідомила Чемерис.
Деталі
Зазначимо, що раніше повідомлялося, що у разі внесення застави на підозрюваного буде покладено процесуальні обов’язки:
• прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;
• не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
• повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;
• здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
• носити електронний засіб контролю (браслет).
Що було раніше
ВАКС взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 2 млн грн спільника брата голови ОАСК Вовка — Юрія Донця.
Суть справи
За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.Їх було викрито 6 квітня 2021 року.
Їх затримали. Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.
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