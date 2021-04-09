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За спільника брата голови ОАСК Вовка внесли заставу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. За спільника брата голови ОАСК Вовка — Юрія Донця внесли заставу в розмірі понад 2,9 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.

Цитата:

"Сьогодні фізична особа внесла за адвоката заставу, визначену йому напередодні ухвалою у повному розмірі, тобто 2 951 000,00 грн", - повідомила Чемерис.

Деталі

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що у разі внесення застави на підозрюваного буде покладено процесуальні обов’язки:

• прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;

• не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

• повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;

• здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

• носити електронний засіб контролю (браслет).

Що було раніше

ВАКС взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 2 млн грн спільника брата голови ОАСК Вовка — Юрія Донця.

Суть справи

За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.Їх було викрито 6 квітня 2021 року.

Їх затримали. Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.

Брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, погорілого на хабарі у 100 тис. дол, відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування

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