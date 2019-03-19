За год в Украине произошло 550 ДТП с участием животных

"В 2018 году произошло 349 наездов транспортных средств на домашнее животное и 201 наезд транспортных средств на дикое животное", - говорится в ответе.

При этом, из 349 ДТП с домашними животными 17 - с пострадавшими. А из 201 ДТП с дикими животными 12 - с пострадавшими.



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Как сообщал УНН, под Чернобылем легковушка столкнулась с диким животным, что выбежало на трассу. В результате пострадали четыре человека, животное погибло на месте от удара.



Напомним, в Украине за прошлый год в ДТП погибло 176 детей, а пострадали еще 4059.



