За год в Украине произошло 550 ДТП с участием животных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В 2018 году в Украине произошло 550 дорожно-транспортных происшествий с участием животных. Такие данные сообщили в Нацполиции в ответ на запрос журналиста УНН.
"В 2018 году произошло 349 наездов транспортных средств на домашнее животное и 201 наезд транспортных средств на дикое животное", - говорится в ответе.
При этом, из 349 ДТП с домашними животными 17 - с пострадавшими. А из 201 ДТП с дикими животными 12 - с пострадавшими.
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Как сообщал УНН, под Чернобылем легковушка столкнулась с диким животным, что выбежало на трассу. В результате пострадали четыре человека, животное погибло на месте от удара.
Напомним, в Украине за прошлый год в ДТП погибло 176 детей, а пострадали еще 4059.