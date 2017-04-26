Через оленя 14 дітей постраждали в ДТП у США

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В американському штаті Кентуккі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса і оленя, який вийшов на дорогу, в результаті постраждали 15 осіб, передає УНН з посиланням на Associated Press.

За даними поліції, інцидент стався недалеко від міста Лексінгтон.

“На дорогу на зустріч автобусу вийшов олень. Водій вирішив піти від зіткнення з твариною, різко вивернув кермо, а потім не впорався з керуванням. В результаті автобус з’їхав з дороги і врізався в дерево,” — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що постраждали 14 дітей і водій. Всі вони були госпіталізовані в лікарню.

Як повідомляв УНН, у США пасажирський літак зіткнувся з оленем при зльоті в аеропорту міста Шарлотт в Північній Кароліні.

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