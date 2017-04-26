Через оленя 14 детей пострадали в ДТП в США

По данным полиции, инцидент произошел недалеко от города Лексингтон.

"На дорогу на встречу автобуса вышел олень. Водитель решил уйти от столкновения с животным, резко вывернул руль, а потом не справился с управлением. В результате автобус съехал с дороги и врезался в дерево ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали 14 детей и водитель. Все они были госпитализированы в больницу.

Как сообщал УНН, в США пассажирский самолет столкнулся с оленем при взлете в аэропорту города Шарлотт в Северной Каролине.