Через оленя 14 детей пострадали в ДТП в США

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17451 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77646 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139555 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110689 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112634 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109978 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102321 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106404 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103081 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149642 просмотра

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Через оленя 14 детей пострадали в ДТП в США

Через оленя 14 детей пострадали в ДТП в США

Киев  •  УНН

 • 10086 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В американском штате Кентукки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и оленя, который вышел на дорогу, в результате пострадали 15 человек, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

По данным полиции, инцидент произошел недалеко от города Лексингтон.

"На дорогу на встречу автобуса вышел олень. Водитель решил уйти от столкновения с животным, резко вывернул руль, а потом не справился с управлением. В результате автобус съехал с дороги и врезался в дерево ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали 14 детей и водитель. Все они были госпитализированы в больницу.

Как сообщал УНН, в США пассажирский самолет столкнулся с оленем при взлете в аэропорту города Шарлотт в Северной Каролине.

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