Через оленя 14 детей пострадали в ДТП в США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В американском штате Кентукки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и оленя, который вышел на дорогу, в результате пострадали 15 человек, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным полиции, инцидент произошел недалеко от города Лексингтон.
"На дорогу на встречу автобуса вышел олень. Водитель решил уйти от столкновения с животным, резко вывернул руль, а потом не справился с управлением. В результате автобус съехал с дороги и врезался в дерево ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадали 14 детей и водитель. Все они были госпитализированы в больницу.
Как сообщал УНН, в США пассажирский самолет столкнулся с оленем при взлете в аэропорту города Шарлотт в Северной Каролине.