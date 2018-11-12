Лось став причиною ДТП під Чорнобилем
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Під Чорнобилем внаслідок зіткнення легковика з дикою твариною, що вибігла на трасу, постраждали четверо людей. Про це УНН розповіли в прес-службі ДСНС Київської області.
“Четверо людей їхали з роботи додому у місто Славутич. Раптово на трасі, по якій вони їхали, вибігла дика тварина, а саме — лось. Вони в нього врізались. Машину винесло в кювет. Тварину вбило на місці від удару”, — розповіли в прес-службі.
За повідомленням прес-центру ДСНС, аварія сталася у неділю на 3-му кілометрі автомобільної дороги Чорнобиль-Славутич, за територією зони відчуження та зони обов’язкового відселення.
Рятувальники деблокували 4 постраждалих з автомобіля Renault Duster та у тяжкому стані передали їх до карет швидкої медичної допомоги.
“Постраждали четверо людей, одна людина з постраждалих — у більш легкому стані... У даний момент вони перебувають у лікарні, наразі їхній стан невідомий”, — повідомили УНН в прес-службі.
Як повідомляв УНН, раніше лось став причиною ДТП зі смертельними наслідками на Полтавщині.