За рік в Україні сталося 550 ДТП за участю тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У 2018 році в Україні сталося 550 дорожньо-транспортних пригод за участі тварин. Такі дані повідомили у Нацполіції у відповідь на запит журналіста УНН.
"У 2018 році сталося 349 наїздів транспортних засобів на свійську тварину і 201 наїзд транспортних засобів на дику тварину", - йдеться у відповіді.
При цьому, із 349 ДТП зі свійськими тваринами 17 - з постраждалими. А з 201 ДТП з дикими тваринами 12 – з постраждалими.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через оленя 14 дітей постраждали в ДТП у США
Як повідомляв УНН, під Чорнобилем легковик зіткнувся з дикою твариною, що вибігла на трасу. У результаті постраждали четверо людей, тварину вбило на місці від удару.
Нагадаємо, в Україні за минулий рік у ДТП загинуло 176 дітей, а постраждало ще 4 059.