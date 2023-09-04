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За год экспорт агропродукции железнодорожным транспортом сократился на треть

За год экспорт агропродукции железнодорожным транспортом сократился на треть

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. За год Украина существенно сократила экспорт продукции АПК железнодорожным транспортом – на 33%. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики, передает УНН.

Детали

В частности, с начала 2023 года Украина экспортировала за границу железнодорожным транспортом 6 млн 231 тыс. т продукции АПК. Тогда как в 2022 году этот показатель составлял 8 млн 370 тыс. т., что на 33% больше.

В разрезе культур в 2023 году железнодорожным транспортом Украина больше всего экспортировала кукурузы (3,4 млн т), пшеницы (970,5 тыс. т), шротов (674,1 тыс. т), масла подсолнечного (452,2 тыс. т), соевых бобов (276,4 тыс. т). Тогда как в 2022 году топ-5 культур, экспортируемых Украиной за границу железнодорожным транспортом, выглядел так: кукуруза (4,9 млн т, 58,6% от общего экспорта), пшеница (898,2 тыс. т, 10,7%), шроты (654,7 тыс. т, 7,8%), рапс (611,2 тыс. т, 7,3%), масло подсолнечное (496,4 тыс. т, 5,9%).

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Добавим

Отметим, что, по прогнозам Минагрополитики, общий в этом году урожай зерновых и масличных культур может превысить прошлогодний на 5% и составить 76,7 млн тонн.

В то же время, украинские аграрии, особенно после закрытия «зернового коридора», столкнулись с осложнением экспорта продукции. Украине нужно экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц. Однако, пока «Пути солидарности» ЕС позволяют экспортировать только до 4 млн тонн.

Ситуация также осложняется запретом экспорта (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) в 5 соседних стран, который действует до 15 сентября и может быть продлен.

Украинская зерновая ассоциация официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису по оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны. Поскольку из-за срыва российской федерацией Черноморской зерновой инициативы Украина столкнулись с необходимостью дополнительно увеличить пропускную способность “Путей солидарности” примерно на 1-1,5 млн тонн зерна в месяц.

Это можно сделать за счет экспорта зерна через порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. Сейчас эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Поэтому УЗА предложила ввести "зеленые коридоры" для украинской сельскохозяйственной продукции в упомянутые порты.

Для реализации этого проекта санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль предлагается проводить уже на территории страны назначения. Также Ассоциация предлагает для европейских перевозчиков ввести субсидии, чтобы компенсировать дополнительные расходы на транзитные перевозки. Кроме того, для портов предлагается ввести частичную компенсацию так называемых “портовых расходов на украинское зерно”.

Сейчас в ЕС обсуждается возможность компенсации украинским аграриям логистических расходов в сумме 30 евро за тонну.

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