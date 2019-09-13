За пять лет в Украине учтено более 900 нарушений авторского права
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В течение 2014-2018 годов в Украине учтено более 900 уголовных преступлений о нарушении авторского права и смежных прав. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
Так, в Украине за пять лет учтено 967 уголовных производств по статье 176 УК Украины, то есть нарушение авторского права и смежных прав. Всего зарегистрировано 1706 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 739 производств. По данным ГПУ, в суд было направлено 223 производства.
Согласно данным, больше всего учтено уголовных правонарушений в 2014-м - 339, в 2015-м - 250, а в 2016-м - 157. Наименьшее количество - в 2018-м году - 126, в 2017-м - 95.
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Напомним, в феврале этого года представители Еврокомиссии (ЕК), Совета ЕС и Европарламента оформили соглашение о реформе авторского права.