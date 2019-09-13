За п’ять років в Україні обліковано понад 900 порушень авторського права
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Упродовж 2014-2018 років в Україні обліковано понад 900 кримінальних правопорушень щодо порушення авторського права і суміжних прав. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
Так, в Україні за п’ять років обліковано 967 кримінальних проваджень за статтею 176 КК України, тобто порушення авторського права і суміжних прав. Загалом зареєстровано 1 706 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 739 проваджень. За даними ГПУ, до суду було направлено 223 провадження.
Згідно з даними, найбільше обліковано кримінальних правопорушень у 2014-му – 339, у 2015-му – 250, а у 2016-му – 157. Найменша кількість – у 2018-му році – 126, у 2017-му – 95.
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Нагадаємо, у лютому цього року представники Єврокомісії (ЄК), Ради ЄС та Європарламенту оформили угоду про реформу авторського права.