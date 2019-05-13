За місяць в Україні закрили понад 30 піратських онлайн-кінотеатрів

Так, кіберполіція завершила операцію з протидії піратству "Пірати", яка тривала протягом місяця.

"Протягом операції працівники кіберполіції припинили діяльність більше 30 піратських онлайн-кінотеатрів. Крім того, за матеріалами кіберполіції було розпочато 19 кримінальних проваджень у сфері порушення прав інтелектуальної власності, з них – 4 особам вже повідомлено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час проведення операції до суду вперше було направлено справу щодо молодика, який знімав прем'єрні покази кінофільмів у кінотеатрах та продавав ці відео для поширення на піратських сайтах.

"Справу було кваліфіковано за ч. 1 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Наразі мешканцю міста Кривий Ріг загрожує до двох років ув’язнення", - зазначили в поліції.

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Крім того, під час операції працівники кіберполіції викрили двох братів на створенні низки піратських ресурсів.

"Щодня їх ресурси відвідувало більше 100 тисяч громадян, а доходи від реклами сягали 2 тисяч доларів щомісячно", - прокоментували у відомстві.

У Львівській області припинено діяльність 13 піратських ресурсів, які створив місцевий мешканець. Основним заробітком для нього було підтримання роботи цих ресурсів для розміщення на них платної реклами.

А у Донецькій, Чернівецькій та Миколаївській областях кіберполіція задокументувала діяльність осіб, які протягом тривалого часу встановлювали та налаштовували обладнання для незаконної ретрансляції тисячі телеканалів.

"Серед них було виявлено і заборонені на території України російські телеканали", - уточнили в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці закрили чотири піратських онлайн-кінотеатри, серед них - один з популярних в Україні kinogo.co.ua.