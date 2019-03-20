Нелегальна радіостанція транслювала російський шансон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У місті Ізюм Харківської області СБУ і Український державний центр радіочастот припинили роботу нелегальної радіостанції, яка транслювала російську музику. Про це повідомляє прес-служба Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, передає УНН.
"За результатами розгляду звернення Національної ради до Служби безпеки України і Українського державного центру радіочастот у місті Ізюмі Харківської області на частоті 90 МГц припинено незаконну ретрансляцію російського радіоконтенту", - йдеться у повідомленні.
Як тільки Нацраді стало відомо про піратське поширення російської музики на зазначеній частоті в Ізюмі, про правопорушення було повідомлено у відповідні органи для вчинення дій у межах компетенції.
Тож для припинення безліцензійної діяльності радіостанції без позивних, яка поширювала російську поп-музику і шансон, належні заходи реагування були вжиті Управлінням СБУ в Харківській області і Північно-східною філією ДП "УДЦР".
Як повідомляв УНН, кожна друга пісня на місцевих радіостанціях звучить українською.