Кожна друга пісня на місцевих радіостанціях звучить українською
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В ефірі місцевих і регіональних радіостанцій кожна друга пісня, або 52%, виконана українською мовою. Про це заявив під час прес-конференції член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, передає кореспондент УНН.
"В ефірі місцевих і регіональних радіостанцій кожна друга пісня виконана українською мовою. Середній показник мови становить 52% (за чотири місяці упродовж третього року дії мовних квот – ред.) у порівнянні з попереднім періодом (з листопадом 2017-го – жовтнем 2018-го – ред.) частка пісень українською мовою виросла на 4 відсоткових пункти", - сказав Костинський.
За його словами, перевиконання квоти пісень українською мовою становить 17 відсоткових пунктів. В 9 областях України частка пісень українською становить більше 50%.
"Наприклад, Рівненська та Тернопільська область становить по 79%, Сумська область - 72%, Кіровоградська область - 71%, Івано-Франківська область - 70%, Львівська - 60%, Чернівецька - 58%, Волинська - 57% і Донецька - 50%", - зазначив Костинський.
Також, найбільша динаміка зростання обсягу пісень українською мовою спостерігалася у п’яти областях України: Кіровоградській частка збільшилася на 24 відсоткові пункти, Чернівецькій та Закарпатській - на 12 відсоткових пункти, Сумській - на 11 відсоткових пунктів і у Полтавській - на 10 відсоткових пунктів.
Нагадаємо, з листопада минулого року по лютий 2019 року загальний обсяг ведення передач на радіо українською мовою становив майже 90%.
Як повідомляв УНН, у листопаді 2018 року квоти на українську музику для радіостанцій зросли до 35%.