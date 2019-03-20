Кожна друга пісня на місцевих радіостанціях звучить українською

КИЇВ. 20 березня. УНН. В ефірі місцевих і регіональних радіостанцій кожна друга пісня, або 52%, виконана українською мовою. Про це заявив під час прес-конференції член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, передає кореспондент УНН.