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Каждая вторая песня на местных радиостанциях звучит на украинском

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В эфире местных и региональных радиостанций каждая вторая песня, или 52%, исполнена на украинском языке. Об этом заявил во время пресс-конференции член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает корреспондент УНН.

Каждая вторая песня на местных радиостанциях звучит на украинском

"В эфире местных и региональных радиостанций каждая вторая песня исполнена на украинском языке. Средний показатель языка составляет 52% (за четыре месяца в течение третьего года действия языковых квот - ред.) по сравнению с предыдущим периодом (с ноябрем 2017-го - октябрем 2018-го - ред.) доля песен на украинском языке выросла на 4 процентных пункта", - сказал Костинский.

По его словам, перевыполнение квоты песен на украинском языке составляет 17 процентных пунктов. В 9 областях Украины доля песен на украинском языке составляет более 50%.

"Например, Ровенская и Тернопольская область составляют по 79%, Сумская область - 72%, Кировоградская область - 71%, Ивано-Франковская область - 70%, Львовская - 60%, Черновицкая - 58%, Волынская - 57% и Донецкая - 50%", - отметил Костинский.

Также, наибольшая динамика роста объема песен на украинском языке наблюдалась в пяти областях Украины: в Кировоградской доля увеличилась на 24 процента, Черновицкой и Закарпатской - на 12 процентных пункта, Сумской - на 11 процентных пунктов и в Полтавской - на 10 процентных пунктов.

Напомним, с ноября прошлого года по февраль 2019 года общий объем ведения передач на радио на украинском языке составлял около 90%.

Как сообщал УНН, в ноябре 2018 квоты на украинскую музыку для радиостанций выросли до 35%.

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