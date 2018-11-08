Квоти на українську музику для радіостанцій зросли до 35%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Відсьогодні набув чинності третій етап із запровадження 35% українських квот на радіо. Про це повідомив Віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко на сторінці у Twitter, передає УНН.
“Сьогодні набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо — щонайменше 35% пісень, у т.ч. у прайм-тайм, українською мовою”, — йдеться у повідомленні.
Як відомо, 8 листопада 2016 року в Україні набув чинності закон, який зобов’язує радіостанції виділяти частину ефірного часу для пісень українською мовою. Протягом першого року з моменту набуття документом чинності квота на україномовні пісні становила 25%, протягом другого — 30%, із третього — 35%. За порушення закону передбачено штраф у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору.
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення повідомляла, що у 2018 році всі загальнонаціональні, регіональні та місцеві радіостанції України перевиконували квоту на українські пісні в ефірі в середньому на 30%.
За весь період дії мовних квот Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала порушників на понад 1 мільйон гривень.
Закон про мовні квоти на телебаченні набув чинності 13 жовтня 2017 року. Згідно з документом, у загальному тижневому обсязі мовлення передачі, фільми та новини державною мовою мають становити не менше ніж 75% у кожному з проміжків часу між 7.00 і 18.00, а також між 18.00 і 22.00. Місцеві та регіональні телерадіокомпанії повинні транслювати не менше ніж 50% ефіру українською мовою. За невиконання вимог телерадіокомпанія сплачує штраф у розмірі 5% загальної суми ліцензійного збору.
4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект № 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної. Документом пропонують зробити складання іспиту з української мови обов’язковою умовою для набуття громадянства, зобов’язати всі друковані ЗМІ випускати україномовну версію, а також увести кримінальну відповідальність за публічне нехтування державною мовою.
Раніше УНН повідомляв, що українців закликали долучитись до радіодиктанту єдності 9 листопада — у День української писемності й мови.
Сьогодні набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо - щонайменше 35% пісень, у т.ч. у прайм-тайм, українською мовою. Два роки дії Закону - жодна радіостанція не закрилася, нових чудових пісень укрмовою у всіх жанрах дедалі більше. А крику ж було!)— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 8 листопада 2018 р.