Українців закликали долучитись до радіодиктанту єдності 9 листопада

“Офіційне гасло цьогорічного заходу — #пишеморазом. Воно підкреслює основну мету диктанту: єднання навколо мови. Радіодиктант — не просто засіб перевірити власну грамотність, а насамперед масштабний національний флешмоб”, — йдеться у повідомленні.

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Основна київська локація — аудиторія імені Михайла Максимовича, розташована в Червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В університеті писатимуть диктант представники медіа, мистецтва та інших галузей — їхні імена буде оголошено незабаром.

Долучаться до проекту й регіони: локації для написання диктанту облаштують у навчальних закладах по всій країні. Але взяти участь у радіодиктанті зможе кожен охочий у будь-якому куточку світу — достатньо лише мати під рукою аркуш паперу та ручку. Також можна організувати власну локацію і таким чином стати співорганізатором акції.

Диктант транслюватимуть зі студії UA: Українське радіо на Хрещатику, 26. Телеверсію наживо забезпечить знімальна група Суспільного мовлення, частина якої мовитиме зі студії програми “Радіодень”, частина — в аудиторії КНУ імені Тараса Шевченка. Стрім телеверсії також відбуватиметься на сторінках Суспільного мовника у Facebook.

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Початок заходу — об 11:00. Вступна частина триватиме півгодини, радіодиктант почнеться об 11:30.



Усі охочі традиційно можуть надіслати роботи поштою на адресу вул. Хрещатик, 26, Київ — 1, 01001 із позначкою “Радіодиктант” (лист має бути надісланий того ж дня або 10 листопада — про це свідчитиме поштовий штемпель), відсканувати або сфотографувати текст і впродовж 24 годин після закінчення акції надіслати електронної поштою на адресу [email protected]. Зображення має бути якісним, текст — написаним від руки (роботи, набрані у будь-якому текстовому редакторі, не розглядатимуться). Комісія приймає також тексти, написані шрифтом Брайля.

11 листопада текст радіодиктанту буде оприлюднено на сайті UA: Українське радіо, тож усі охочі зможуть перевірити свої знання.

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Як зазначається, текст для радіодиктанту замовляють спеціально. У ньому немає авторських знаків чи суперечливих орфограм. Але при тому їхня загальна кількість дуже велика, тому написати радіодиктант без помилок непросто. Минулого року свої радіодиктанти надіслали 28 999 учасників. Жодної помилки не зробило 123 учасники.

Прес-конференція з приводу радіодиктанту відбудеться 5 листопада об 11:00 у прес-центрі будівлі Українського радіо на вул. Хрещатик, 26.

Нагадаємо, українська колекція стала першою в історії, для якої музей Китаю відкрив двері.