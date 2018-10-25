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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцев призвали присоединиться к радиодиктанту единства 9 ноября

Украинцев призвали присоединиться к радиодиктанту единства 9 ноября

Киев  •  УНН

 • 18664 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. 18-й радиодиктант единства будет звучать на волне Першого каналу UA: Українське радіо 9 ноября - в День украинской письменности и языка. Об этом сообщила пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины UA: СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ, передает УНН.

"Официальный девиз нынешнего мероприятия - #пишеморазом. Он подчеркивает основную цель диктанта: единение вокруг языка. Радиодиктант - не просто средство проверить собственную грамотность, а прежде всего масштабный национальный флешмоб", - говорится в сообщении.

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Основная киевская локация - аудитория имени Михаила Максимовича, расположенная в Красном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В университете писать диктант будут представители медиа, искусства и других отраслей - их имена будут объявлены в ближайшее время.

Присоединятся к проекту и регионы: локации для написания диктанта обустроят в учебных заведениях по всей стране. Но принять участие в радиодиктанте сможет каждый желающий в любом уголке мира - достаточно лишь иметь под рукой лист бумаги и ручку. Также можно организовать собственную локацию и таким образом стать соорганизатором акции.

Диктант будут транслировать из студии UA: Українське радіо на Крещатике, 26. Телеверсию вживую обеспечит съемочная группа Суспільного мовлення, часть которой будет вещать из студии программы "Радіодень", часть - в аудитории КНУ имени Тараса Шевченко. Стрим телеверсии также происходить на страницах Общественного вещателя в Facebook.

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Начало мероприятия - в 11:00. Вступительная часть продлится полчаса, радиодиктант начнется в 11:30.

Все желающие традиционно могут прислать работы по почте на адрес ул. Крещатик, 26, Киев - 1, 01001 с пометкой "Радиодиктант" (письмо должно быть отправлено в тот же день или 10 ноября - об этом будет свидетельствовать почтовый штемпель), отсканировать или сфотографировать текст и в течение 24 часов после окончания акции прислать по электронной почте на адрес rd @ nrcu.gov.ua. Изображение должно быть качественным, текст - написанным от руки (работы, набранные в любом текстовом редакторе, не будут рассматриваться). Комиссия принимает также тексты, написанные шрифтом Брайля.

11 ноября текст радиодиктанта будет обнародован на сайте UA: Українське радіо, поэтому все желающие смогут проверить свои знания.

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Как отмечается, текст для радиодиктанта заказывают специально. В нем нет авторских знаков или противоречивых орфограмм. Но при этом их общее количество очень велико, поэтому написать радиодиктант без ошибок непросто. В прошлом году свои радиодиктанты прислали 28999 участников. Ни единой ошибки не сделали 123 участника.

Пресс-конференция по поводу радиодиктанта состоится 5 ноября в 11:00 в пресс-центре здания UA: Українське радіо на ул. Крещатик, 26.

Напомним, украинская коллекция стала первой в истории, для которой музей Китая открыл дверь.

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