Квоты на украинскую музыку для радиостанций выросли до 35%

“Сегодня вступает в силу третий этап внедрения украинских квот на радио — не менее 35% песен, в т.ч. в прайм-тайм, на украинском языке”, — говорится в сообщении.

Как известно, 8 ноября 2016 года в Украине вступил в силу закон, который обязывает радиостанции выделять часть эфирного времени для песен на украинском языке. В течение первого года с момента вступления документа в силу квота на украиноязычные песни составляла 25%, в течение второго — 30%, с третьего — 35%. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сообщал, что в 2018 году все общенациональные, региональные и местные радиостанции Украины перевыполняли квоту на украинские песни в эфире в среднем на 30%.

За весь период действия языковых квот Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал нарушителей на более 1 млн гривен.

Закон о языковых квотах на телевидении вступил в силу 13 октября 2017 года. Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00. Местные и региональные телерадиокомпании должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания уплачивает штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

4 октября 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документом предлагают сделать сдачу экзамена по украинскому языку обязательным условием для получения гражданства, обязать все печатные СМИ выпускать украиноязычную версию, а также ввести уголовную ответственность за публичное пренебрежение государственным языком.

Ранее УНН сообщал, что украинцев призвали присоединиться к радиодиктанту единства 9 ноября — в День украинской письменности и языка.

Сьогодні набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо — щонайменше 35% пісень, у т.ч. у прайм-тайм, українською мовою. Два роки дії Закону — жодна радіостанція не закрилася, нових чудових пісень укрмовою у всіх жанрах дедалі більше. А крику ж було!)