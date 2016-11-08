Вступає в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Вступає в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі. Верховна Рада проголосувала за закон, який встановлює 35-відсоткові квоти для пісень українською мовою в радіоефірі. За законопроект за основу та в цілому № 3822-Д проголосували 268 народних обранців. Це означає, що вже сьогодні кожна четверта пісня на українському радіо буде лунати українською мовою, передає УНН.
Від сьогодення телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених протягом доби, зокрема, не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 години.
Передбачається, що розмір частки пісень українською мовою та мовами Євросоюзу має бути вказаний у ліцензії радіостанції.
До того ж, у законі сказано, що “телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення забезпечують не менше 60% добового обсягу ведення передач, в тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою”.
Після введення документа в дію перевага у видачі ліцензій надаватиметься тим радіостанціям, які погодяться збільшити частку україномовного продукту на 5% і більше.
Закон про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах) передбачає перехідний період.
Зокрема, протягом першого року з моменту набуття чинності частка пісень державною мовою становитиме 25%, починаючи з другого року — 30%. З третього року частка становитиме 35%.