КИЇВ. 8 вересня. УНН. Вступає в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі. Верховна Рада проголосувала за закон, який встановлює 35-відсоткові квоти для пісень українською мовою в радіоефірі. За законопроект за основу та в цілому № 3822-Д проголосували 268 народних обранців. Це означає, що вже сьогодні кожна четверта пісня на українському радіо буде лунати українською мовою, передає УНН.