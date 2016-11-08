Вступает в силу закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире

Отныне телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% от общего объема песен, распространенных в течение суток, в частности, не менее 35% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00 часа.

Предполагается, что размер доли песен на украинском языке и языках Евросоюза должен быть указан в лицензии радиостанции.

К тому же, в законе сказано, что "телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания обеспечивают не менее 60% суточного объема ведения передач, в том числе новостийно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке".

После введения документа в действие преимущество в выдаче лицензий будет предоставляться тем радиостанциям, которые согласятся увеличить долю русскоязычного продукта на 5% и более.

Закон о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно доли песен государственным языком в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах) предусматривает переходный период.

В частности, в течение первого года с момента вступления в силу доля песен на государственном языке составит 25%, начиная со второго года - 30%. С третьего года доля составит 35%.