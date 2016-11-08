Вступает в силу закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Вступает в силу закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире. Верховная Рада проголосовала за закон, который устанавливает 35-процентные квоты для песен на украинском языке в радиоэфире. За законопроект за основу и в целом № 3822-Д проголосовали 268 народных избранников. Это означает, что уже сегодня каждая четвертая песня на украинском радио будет звучать на украинском языке, передает УНН.
Отныне телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% от общего объема песен, распространенных в течение суток, в частности, не менее 35% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00 часа.
Предполагается, что размер доли песен на украинском языке и языках Евросоюза должен быть указан в лицензии радиостанции.
К тому же, в законе сказано, что "телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания обеспечивают не менее 60% суточного объема ведения передач, в том числе новостийно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке".
После введения документа в действие преимущество в выдаче лицензий будет предоставляться тем радиостанциям, которые согласятся увеличить долю русскоязычного продукта на 5% и более.
Закон о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно доли песен государственным языком в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах) предусматривает переходный период.
В частности, в течение первого года с момента вступления в силу доля песен на государственном языке составит 25%, начиная со второго года - 30%. С третьего года доля составит 35%.