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Нелегальная радиостанция транслировала русский шансон

Киев • УНН

 • 20319 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В городе Изюм Харьковской области СБУ и Украинский государственный центр радиочастот прекратили работу нелегальной радиостанции, которая транслировала русскую музыку. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передает УНН.

Нелегальная радиостанция транслировала русский шансон

"По результатам рассмотрения обращения Национального совета в Службу безопасности Украины и Украинского государственного центра радиочастот в городе Изюме Харьковской области на частоте 90 МГц прекращена незаконная ретрансляция российского радиоконтента", - говорится в сообщении.

Как только Нацсовету стало известно о пиратском распространении русской музыки на указанной частоте в Изюме, о правонарушениях было сообщено в соответствующие органы для совершения действий в рамках компетенции.

Поэтому для прекращения безлицензионной деятельности радиостанции без позывных, которая распространяла российскую поп-музыку и шансон, надлежащие меры реагирования были приняты Управлением СБУ в Харьковской области и Северо-восточной филиалом ГП "УГЦР".

Как сообщал УНН, каждая вторая песня на местных радиостанциях звучит на украинском языке.

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