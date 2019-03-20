Нелегальная радиостанция транслировала русский шансон

"По результатам рассмотрения обращения Национального совета в Службу безопасности Украины и Украинского государственного центра радиочастот в городе Изюме Харьковской области на частоте 90 МГц прекращена незаконная ретрансляция российского радиоконтента", - говорится в сообщении.

Как только Нацсовету стало известно о пиратском распространении русской музыки на указанной частоте в Изюме, о правонарушениях было сообщено в соответствующие органы для совершения действий в рамках компетенции.

Поэтому для прекращения безлицензионной деятельности радиостанции без позывных, которая распространяла российскую поп-музыку и шансон, надлежащие меры реагирования были приняты Управлением СБУ в Харьковской области и Северо-восточной филиалом ГП "УГЦР".

Как сообщал УНН, каждая вторая песня на местных радиостанциях звучит на украинском языке.