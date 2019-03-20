Нелегальная радиостанция транслировала русский шансон
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В городе Изюм Харьковской области СБУ и Украинский государственный центр радиочастот прекратили работу нелегальной радиостанции, которая транслировала русскую музыку. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передает УНН.
"По результатам рассмотрения обращения Национального совета в Службу безопасности Украины и Украинского государственного центра радиочастот в городе Изюме Харьковской области на частоте 90 МГц прекращена незаконная ретрансляция российского радиоконтента", - говорится в сообщении.
Как только Нацсовету стало известно о пиратском распространении русской музыки на указанной частоте в Изюме, о правонарушениях было сообщено в соответствующие органы для совершения действий в рамках компетенции.
Поэтому для прекращения безлицензионной деятельности радиостанции без позывных, которая распространяла российскую поп-музыку и шансон, надлежащие меры реагирования были приняты Управлением СБУ в Харьковской области и Северо-восточной филиалом ГП "УГЦР".
Как сообщал УНН, каждая вторая песня на местных радиостанциях звучит на украинском языке.