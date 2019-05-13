За месяц в Украине закрыли более 30 пиратских онлайн-кинотеатров

Так, киберполиции завершила сделку по противодействию пиратству "Пираты", которая длилась в течение месяца.

"В течение операции работники киберполиции прекратили деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров. Кроме того, по материалам киберполиции было начато 19 уголовных производств в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, из них - 4 лицам уже сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время проведения операции в суд впервые направлено дело в отношении молодого человека, который снимал премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах.

"Дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сейчас жителю города Кривой Рог грозит до двух лет тюрьмы", - отметили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нелегальная радиостанция транслировала русский шансон

Кроме того, во время операции работники киберполиции разоблачили двух братьев на создании ряда пиратских ресурсов.

"Каждый их ресурсы посещало более 100 тысяч граждан, а доходы от рекламы достигали 2 тысяч долларов ежемесячно", - прокомментировали в ведомстве.

Во Львовской области прекращена деятельность 13 пиратских ресурсов, которые создал местный житель. Основным заработком для него было поддержание работы этих ресурсов для размещения на них платной рекламы.

А в Донецкой, Черновицкой и Николаевской областях киберполиция задокументировала деятельность лиц, которые в течение длительного времени устанавливали и настраивали оборудование незаконной ретрансляции тысячи телеканалов.

"Среди них были обнаружены и запрещенные на территории Украины российские телеканалы", - уточнили в полиции.

Напомним, правоохранители закрыли четыре пиратских онлайн-кинотеатра, среди них - один из популярных в Украине kinogo.co.ua.