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Поліція закрила популярний піратський кінотеатр

Поліція закрила популярний піратський кінотеатр

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Правоохоронці закрили чотири піратських онлайн-кінотеатри, серед них - однин з популярних в Україні kinogo.co.ua. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кіберполіції.

Зазначається, що правоохоронці припинили діяльність чотирьох піратських інтернет-ресурсів: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top. Щодня ці сайти налічували більше 100 тисяч переглядів.

Працівники кіберполіції встановили: до адміністрування та просування цих піратських ресурсів були причетні двоє братів 38-ми та 32-років. Обидва – мешканці Дніпропетровщини. Один зі спільників - діючий співробітник фіскальної служби України.

Для охоплення більш широкої аудиторії, вони поширювали інформацію про діяльність своїх ресурсів у соціальних мережах, створюючи відповідні публічні групи.

За приблизними оцінками, зловмисники щомісячно заробляли декілька тисяч доларів на рекламі, розміщеній на цих сайтах.

Поліцейські провели обшуки за місцем адміністрування піратських ресурсів, а також за адресами проживання зловмисників. Крім того, обшук проведено на робочому місці одного із фігурантів справи - у службовому приміщенні одного із регіональних управлінь Державної фіскальної служби України.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили техніку, за допомогою якої здійснювалась діяльність піратських веб-ресурсів. Її направлено на експертизу.

Триває досудове розслідування у межах розпочатого кримінального провадження за ч.3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Спільникам загрожує штраф або позбавлення волі до шести років.

Як повідомляв УНН, 8 квітня кіберполіція почала спецоперацію проти піратського контенту.

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