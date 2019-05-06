Полиция закрыла популярный пиратский кинотеатр
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Правоохранители закрыли четыре пиратских онлайн-кинотеатра, среди них - один из популярных в Украине kinogo.co.ua. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции.
Отмечается, что правоохранители прекратили деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top. Ежедневно эти сайты насчитывали более 100 000 просмотров.
Работники киберполиции установили: к администрированию и продвижению этих пиратских ресурсов были причастны двое братьев 38-ми и 32-лет. Оба - жители Днепропетровской области. Один из сообщников - действующий сотрудник фискальной службы Украины.
Для охвата более широкой аудитории, они распространяли информацию о деятельности своих ресурсов в социальных сетях, создавая соответствующие публичные группы.
По приблизительным оценкам, злоумышленники ежемесячно зарабатывали несколько тысяч долларов на рекламе, размещенной на этих сайтах.
Полицейские провели обыски по месту администрирования пиратских ресурсов, а также по адресам проживания злоумышленников. Кроме того, обыск проведен на рабочем месте одного из фигурантов дела - в служебном помещении одного из региональных управлений Государственной фискальной службы Украины.
По результатам обысков правоохранители изъяли технику, с помощью которой осуществлялась деятельность пиратских веб-ресурсов. Ее направлено на экспертизу.
Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сообщникам грозит штраф или лишение свободы до шести лет.
Как сообщал УНН, 8 апреля киберполиции начала спецоперацию против пиратского контента.