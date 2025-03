В ЄС оформили угоду про реформу авторського права

“Досягнута угода з авторського права”, — написав Ансіп в Twitter. “Європейці, нарешті, отримають сучасні правила авторського права, які підходять для цифрового століття, з реальними перевагами для всіх: гарантовані права для користувачів, справедливу винагороду для творців, ясність правил для платформ”, — підкреслив він.

Ансіп зазначив, що “завдяки новим правилам інтернет-користувачі отримають більше можливостей використовувати і отримувати доступ до матеріалів, захищених авторським правом”. “Спасибі тим, хто вів переговори, за вашу старанну роботу з пошуку компромісу. Це велике досягнення для Європи”, — написав єврокомісар.

— Andrus Ansip (@Ansip_EU) 13 лютого 2019 р.

Як зазначає агентство Agence France-Presse, мета цієї реформи, про яку йшлося в ЄС з вересня 2016 року, полягає в модернізації авторського права в епоху цифрових технологій. У центрі дебатів були дві статті. Одна з них передбачає створення права видавців преси в додаток до авторського права. Це дозволяє ЗМІ отримувати винагороду при повторному використанні їх матеріалів агрегаторами — такими, як Google News, — або соціальними мережами, наприклад Facebook.

Інша стаття спрямована на стимулювання таких платформ, як YouTube, краще винагороджувати творців контенту.

