В ЕС оформили соглашение о реформе авторского права

“Достигнуто соглашение по авторскому праву”, — написал Ансип в Twitter. “Европейцы, наконец, получат современные правила авторского права, подходящие для цифрового века, с реальными преимуществами для всех: гарантированные права для пользователей, справедливое вознаграждение для создателей, ясность правил для платформ”, — подчеркнул он.

Ансип отметил, что “благодаря новым правилам интернет-пользователи получат больше возможностей использовать и получать доступ к материалам, защищенным авторским правом”. “Спасибо тем, кто вел переговоры, за вашу усердную работу по поиску компромисса. Это большое достижение для Европы”, — написал еврокомиссар.

Agreement reached on #copyright! Europeans will finally have modern copyright rules fit for digital age with real benefits for everyone: guaranteed rights for users, fair remuneration for creators, clarity of rules for platforms. pic.twitter.com/dwQGsAlJvK

— Andrus Ansip (@Ansip_EU) 13 лютого 2019 р.

Как отмечает агентство Agence France-Presse, цель этой реформы, обсуждаемой в ЕС с сентября 2016 года, состоит в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий. В центре дебатов были две статьи. Одна из них предполагает создание права издателей прессы в дополнение к авторскому праву. Это позволяет СМИ получать вознаграждение при повторном использовании их материалов агрегаторами — такими, как Google News, — или социальными сетями, например Facebook.

Другая статья направлена на стимулирование таких платформ, как YouTube, лучше вознаграждать создателей контента.

