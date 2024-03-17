За прошедшие сутки Силы обороны отбили прорыв трех российских ДРГ на Сумщине

За прошедшие сутки на Сумщине пограничники совместно с бойцами других составляющих Сил обороны остановили попытки трех вражеских ДРГ пробраться вглубь Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Как рассказали в ГПСУ, за прошедшие сутки на Сумщине были остановлены попытки трех вражеских ДРГ пробраться вглубь Украины.

В одном случае пограничники, которые выполняли боевую задачу на одном из направлений госграницы, обнаружили несколько человек вражеской ДРГ, которые двигались с территории страны-агрессора. По диверсантам сразу открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой. В других двух случаях пограничники совместно с военнослужащими ВСУ также заблаговременно обнаружили вражеские ДРГ, открыли огонь на поражение диверсантов, - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что для усиления направлений захода ДРГ противника выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы, НГУ и ВСУ, привлечены артиллерийский и минометный расчеты.

Во всех трех случаях слаженные действия подразделений Сил обороны Украины сорвали планы противника, заставив врага отойти назад. Силы обороны Украины делают все необходимое, чтобы защитить украинскую территорию от российского агрессора, - резюмировали в пограничной службе.

Напомним

В Сумской области Силы обороны остановили очередную попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь границу Украины, при этом количество вражеских авианалетов значительно возросло - более 40 в сутки.