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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
05:21 • 50884 просмотра

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Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки россияне обстреляли приграничье 79 раз

За прошедшие сутки россияне обстреляли приграничье 79 раз

Киев  •  УНН

 • 5275 просмотра

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За минувшие сутки россияне 79 раз обстреляли приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, зафиксировано 213 взрывов. Повреждены промышленное предприятие, частные дома и инфраструктура.

На территориях Черниговской, Сумской и Харьковской областей было зафиксировано 79 обстрелов (213 взрывов).

Пишет УНН с ссылкой на оперативное командование "Север".

За прошедшие сутки, 8 февраля 2025 года, предварительно без жертв. Пострадали промышленное предприятие, частные дома, гараж, автомобиль и объекты критической инфраструктуры.

Всего зафиксировано 79 обстрелов (213 взрывов) на территории Черниговской, а также частей Сумской и Харьковской областей с применением различных видов вооружения.

Напомним 

За прошедшие сутки на фронте состоялось 133 боевых столкновения. Самая сложная ситуация на Покровском направлении.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
chernigovЧернигов
sumyСумы
kharkivХарьков

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