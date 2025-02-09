За прошедшие сутки россияне обстреляли приграничье 79 раз
Киев • УНН
За минувшие сутки россияне 79 раз обстреляли приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, зафиксировано 213 взрывов. Повреждены промышленное предприятие, частные дома и инфраструктура.
На территориях Черниговской, Сумской и Харьковской областей было зафиксировано 79 обстрелов (213 взрывов).
Пишет УНН с ссылкой на оперативное командование "Север".
За прошедшие сутки, 8 февраля 2025 года, предварительно без жертв. Пострадали промышленное предприятие, частные дома, гараж, автомобиль и объекты критической инфраструктуры.
Всего зафиксировано 79 обстрелов (213 взрывов) на территории Черниговской, а также частей Сумской и Харьковской областей с применением различных видов вооружения.
Напомним
За прошедшие сутки на фронте состоялось 133 боевых столкновения. Самая сложная ситуация на Покровском направлении.